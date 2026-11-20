Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Гродзенскую вобласць паставіў задачы па развіцці Смаргонскага, Ашмянскага і Астравецкага раёнаў, паведамляе БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка выказаў крытыку кіраўніцтву Гродзенскай вобласці па шэрагу пытанняў у развіцці рэгіёна. Гэта датычылася перш за ўсё паўночных раёнаў - Смаргонскага, Ашмянскага, Астравецкага. "Я добра вывучыў сітуацыю ў паўночных раёнах Гродзенскай вобласці. Хачу сказаць, што вы мяне пачулі, але не ўсё зрабілі. Наступны год для вас - лакмусавая паперка", - падкрэсліў ён.

Прэзідэнт звярнуў увагу на неналежную сітуацыю на палях, якую месцамі назіраў з борта верталёта. "Гэта не гродзенскі варыянт. Так справа не пойдзе", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

У гэтай сувязі ён паставіў дадатковыя задачы па развіцці паўночных раёнаў Гродзенскай вобласці. Для гэтага патрэбны адпаведны план, да рэалізацыі якога павінен падключыцца і прамысловы сектар, уключаючы прыватных інвестараў.

"Нам патрэбны план аднаўлення гэтых трох раёнаў, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Усю прамысловасць поўначы (Гродзенскай вобласці - заўв. рэд.) падцягнуць сюды, навесці ідэальны парадак. На гэта ў вас наступны год".

"Гэта для вас экзамен. Далей цягнуць не можам. Гэта не ўзровень Гродзенскай вобласці", - канстатаваў Прэзідэнт.