У Беларусі нікога не выганялі з краіны, але той, хто парушыў закон, павінен адказаць па законе, звярнуў увагу Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас інтэрв’ю французскаму часопісу Le Point.

Інтэрв’юерка Анн Ніва спытала ў Прэзідэнта: "А чаму няма апазіцыі?"

"Як няма апазіцыі? У нас апазіцыя сёння ёсць, якая мае сваё меркаванне. Пяць кандыдатаў у прэзідэнты было на апошніх выбарах", - адказаў Аляксандр Лукашэнка.

На рэмарку журналісткі наконт наяўнасці апазіцыі па-за краінай кіраўнік дзяржавы сказаў: "Дык якая гэта апазіцыя? Калі вы маеце на ўвазе ўцёклых нашых (іх у нас называюць "уцёклыя", а не "апазіцыя"), дык мы іх не выганялі з краіны. Яны павінны былі, хто вінаваты… Як у вас, у Францыі. Эмануэль (Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон. - Заўв. news.by) мае рацыю: хто громіць, той адкажа па законе. Так і я кажу: "Хлопцы, хто там граміў (а ў нас гэта было), вы адкажаце па законе". Яны зразумелі, што давядзецца адказваць, і ўцяклі. Ну, уцяклі. Я іх не стрымліваў. Я нікога не выганяў. Больш за тое, мы многіх вярнулі".

Прэзідэнт нагадаў, што ў Беларусі для тых, хто жадае вярнуцца ў краіну, створана камісія на чале з генпракурорам, якая разглядае звароты грамадзян па пытаннях учынення імі правапарушэнняў. "Па законе. Мы бачым: калі ты не граміў, калі ты не разбіваў вітрыны ў Парыжы там на галоўнай вуліцы (гэта я праводжу паралель), ну так, калі ласка, вяртайся, - патлумачыў кіраўнік дзяржавы. - Мы сваякоў не хапалі і не саджалі іх у турмы, не аказвалі на іх націску. Маёмасць у іх не адбіралі".

Аднак ёсць тыя, хто баіцца вярнуцца, канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. "Таму што рыльца ў іх у пушку. Гэта тыя, хто гэта арганізоўваў. Там дзве, тры ці чатыры сотні. Не ведаю, колькі іх там засталося… Амерыканцы прыязджалі, гарантавалі, прасілі за кагосьці. Добра, забірайце. Ну ў чым я тут вінаваты?" - сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы прывёў і канкрэтны прыклад, калі ён адгукнуўся на просьбы аб уз’яднанні сям’і, аказаў дапамогу, пра якую яго прасілі: "Адна папрасіла, каб мужа адпусцілі. Аж да Трампа дайшла: "Адпусціце Сяргея, адпусціце!" Мы Сяргея адпусцілі. Дзе гэты Сяргей? Сяргей - там, яна - тут (у розных краінах. - Заўв. news.by) і іншае. Сяргей там учыніў цэлы скандал. Ну а хто пагодзіцца з тым, што яго жонка, маці яго дзяцей кувыркаецца па Еўропе, па свеце з нейкімі там мужыкамі, а ён дзесьці ў баку. Ну, гэта іх справа. Яна прасіла адпусціць яе за мяжу - я ёй дапамог. І грашыма дапамог, і вывез. Папрасіла адпусціць мужа - бяры".

"Ну які ж я тут дыктатар? Я пайшоў насустрач не ім - дзецям. У іх жа двое дзяцей, па-мойму. Ну так, калі ласка", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Успамінаючы пра падзеі 2020 года ў Беларусі, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што рэалізоўваў свае прэзідэнцкія паўнамоцтвы: "Я не павінен быў дапусціць, каб краіну перакулілі. Тое, што робіць і ваш Прэзідэнт зараз (гаворка пра жорсткія дзеянні французскіх сілавікоў у дачыненні да ўдзельнікаў масавых беспарадкаў і пагромаў. - Заўв. news.by), каб Францыю не перакулілі. Каб яна пры новым прэзідэнце, там Ле Пен (французскі палітык Марын Ле Пен, якая заявіла пра намер балатавацца на пасаду прэзідэнта Францыі на выбарах 2027 года. - Заўв. news.by) ці хто ў вас будзе…"

"У нас будуць выбары", - адзначыла з гэтай нагоды Анн Ніва.

"І ў нас былі выбары. І будуць яшчэ выбары", - падкрэсліў беларускі лідар.