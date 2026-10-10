Лукашэнка - аграрыям Гомельшчыны: Вы не баіцеся цяжкасцей і нарошчваеце вытворчасць збожжавых
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванне ўдзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2026" у Калінкавічах, паведаміла прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
"Сёння на абласным фестывалі-кірмашы мы з гонарам ушаноўваем сельскіх працаўнікоў Гомельшчыны, якія заўсёды даказваюць свой прафесіяналізм. І цяперашняя гарачая пара не выключэнне: намалочана звыш мільёна тон збожжа з улікам рапсу", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што няпросты палескі клімат патрабуе ад аграрыяў не толькі ведаў, вопыту, але і асаблівага падыходу да кожнага поля. "Вы не баіцеся цяжкасцей: нарошчваеце вытворчасць збожжавых культур, асвойваеце новыя напрамкі ў раслінаводстве, укараняеце інавацыйныя тэхналогіі, - звярнуў увагу ён. - Усё гэта - важкі ўклад у харчовую бяспеку краіны і ўмацаванне яе эканомікі, а таксама стратэгічны зачын на будучыню".
Аляксандр Лукашэнка падзякаваў кожнаму, хто працуе на палях і элеватарах, праводзіць рабочы дзень за рулём камбайнаў і грузавікоў, хто кіруе вытворчымі працэсамі і выконвае навуковыя даследаванні, за вернасць зямлі-карміцельцы, за адказнасць перад родным краем і ўсёй Беларуссю. "Перакананы, і надалей вы будзеце эфектыўна выконваць усе задачы, якія стаяць перад аграпрамысловым комплексам Гомельшчыны", - падкрэсліў беларускі лідар.
Прэзідэнт пажадаў моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, дастатку і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.