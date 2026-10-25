Лукашэнка: Акно магчымасцей адкрыта - якасць беларускага транспарту павінна быць бездакорнай

Беларусь сёння ўпэўнена пацвярджае статус аднаго з ключавых цэнтраў вялікай геапалітыкі і суверэнных тэхналогій. Час патрабуе ад нас максімальнай сабранасці - дома і смелай экспансіі - на знешніх рынках. Галоўны акцэнт тыдня - развіццё айчыннага аўтапрама. Прэзідэнт акрэсліў дакладны арыенцір - попыт на нашы машыны ў свеце каласальны, акно магчымасцей адкрыта, а значыць, якасць беларускага транспарту павінна быць бездакорнай.

Маштаб задач пацвярджае і шчыльны дыпламатычны графік у Палацы Незалежнасці. Мінск ужо прыняў партнераў з Бранска і М'янмы, а наперадзе - перамовы з Прэзідэнтам Манголіі, які літаральна напярэдадні прыбыў у нашу сталіцу. А прагматычныя кантакты Мінска і Вашынгтона прымусілі экспертаў зноў гаварыць пра важкую ролю Беларусі ў архітэктуры міжнароднай бяспекі. На такім фоне журналісцкае пытанне "Калі паляцім у Нью-Йорк або Вашынгтон?" успрымаецца ўжо як цалкам адчувальная перспектыва.

Увагі заслугоўвае і з'яўленне ў Палацы саюзнага міністра абароны Андрэя Белавусава. Мінск і Масква працягваюць звяраць гадзіннікі для надзейнай абароны агульных рубяжоў. Сакрэты вялікай дыпламатыі і галоўныя кулуарныя інсайды - у рубрыцы "Час Першага" (глядзіце відэа).