Лукашэнка: Аршанскі авіярамонтны завод займае значнае месца ў абаронным сектары эканомікі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў кіраўнікоў, работнікаў і ветэранаў Аршанскага авіярамонтнага завода з 85-годдзем з дня яго ўтварэння. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Гісторыя прадпрыемства пачыналася ў першыя, самыя цяжкія дні Вялікай Айчыннай вайны з фарміравання 2-га авіярамонтнага цягніка Ваенна-паветраных сіл Балтыйскага флоту, які прымаў удзел у абароне Ленінграда і Савецкага Запаляр'я, аднаўляючы маторы і спецабсталяванне баявых самалётаў. Роўна сем дзесяцігоддзяў таму пунктам пастаяннай дыслакацыі завода стаў аэрадром Балбасава, і сёння ён займае значнае месца ў абаронным сектары эканомікі Рэспублікі Беларусь", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сваёй працай калектыў прадпрыемства ўносіць істотны ўклад ва ўмацаванне боегатоўнасці ваеннай авіяцыі і надзейнасці грамадзянскага паветранага флоту Беларусі. "Вы паспяхова асвойваеце перадавыя тэхналогіі, пастаянна ўдасканальваеце вытворчую базу, пашыраеце лінейку тэхнікі, якая абслугоўваецца, захоўваючы пры гэтым лепшыя традыцыі і пераемнасць пакаленняў", - падкрэсліў ён.
"Перакананы, што вашаму калектыву, які адрозніваецца высокім прафесіяналізмам, адказнасцю і адданасцю роднаму прадпрыемству, па плячы самыя складаныя задачы і вялікія дасягненні", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.