Лукашэнка: Айчынны прэс-падборшчык павінен быць якасным і на ўзроўні імпартных узораў

Айчынны прэс-падборшчык павінен быць якасным і на ўзроўні імпартных узораў. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 31 ліпеня падчас рабочай паездкі ў Бярозаўскі раён, паведамляе БЕЛТА.

На полі азімай пшаніцы СУП "Савушкін-Прамень", куды прыбыў кіраўнік дзяржавы, быў прадстаўлены доследны ўзор камбінаванага рулоннага прэс-падборшчыка айчыннай распрацоўкі.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што цяпер з-за недахопу такой тэхнікі ёсць праблемы з хуткай уборкай палёў для далейшай сяўбы. І гэта вузкае месца ў сельскай гаспадарцы. Патрэбны высокапрадукцыйныя прэс-падборшчыкі, каб хутка звезці з палёў салому і пераараць глебу.

Па водгуках адказных чыноўнікаў і спецыялістаў гаспадарак, дзе выкарыстоўваўся доследны ўзор, айчынны прэс-падборшчык адпавядае імпартным аналагам.

"Але толькі павінен быць якасны прадукт. На ўзроўні імпартных узораў", - паставіў задачу Прэзідэнт.

Прэс-падборшчык выраблены прадпрыемствам "Бабруйскаграмаш". Доследны экзэмпляр цяпер праходзіць выпрабаванні ў полі. Агрэгат прызначаны для работы ў розных умовах эксплуатацыі і здольны прасаваць кармавыя і тэхнічныя культуры.

Работа гэтага доследнага ўзору была прадстаўлена кіраўніку дзяржавы непасрэдна на полі. Там жа дэманстравалася правядзенне работ па вапнаванні глебы з выкарыстаннем айчыннага абсталявання - раскідальніка Bruttus 12000 і энерганасычанага трактора BELARUS-5425, які Прэзідэнт неяк назваў "касмічным караблём" для беларускага трактарабудавання.

Як было даложана кіраўніку дзяржавы, узровень лакалізацыі першага доследнага прэс-падборшчыка перасягае 70%. А на другім эксперыментальным узоры ён ужо большы за 80%.

Завяршыць выпрабаванні плануецца ў гэтым годзе, а ў 2027-м - вырабіць доследную партыю і запусціць серыйную вытворчасць.Такім чынам у Беларусі з'явяцца ўласныя кампетэнцыі па стварэнні сістэмы кіравання прэс-падборшчыкам, будуць распрацаваны і асвоены механізмы падачы і абмоткі рулонаў сеткай і стрэйч-плёнкай, механізм падбору тэхналагічнай масы, драбнення.

Прэзідэнт нязменна звяртае ўвагу аграрыяў на важнасць якаснай нарыхтоўкі кармоў і захоўвання сенажу, паколькі ад гэтага ў многім залежыць захаванасць жывёлы ў асенне-зімовы перыяд, а следам - і эканамічныя паказчыкі галіны жывёлагадоўлі.

Умовы надвор'я ў Беларусі не заўсёды дазваляюць захоўваць сена ў траншэях, і каб захаваць кармы для міжсезоння, іх загортваюць у плёнку з выкарыстаннем спецыяльнай машыны - прэс-падборшчыка. І ў гэтым выпадку важна ўсё зрабіць якасна і правільна "ўпакаваць".