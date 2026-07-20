Лукашэнка: Беларусь і Блізкі Усход могуць выбудаваць цалкам іншы ўзровень узаемаадносін
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Парламенцкае вымярэнне адыгрывае велізарную ролю ў выбудоўванні цесных сяброўскіх адносін паміж краінамі. Аб гэтым заявіў Аляксандр Лукашэнка на перамовах са старшынёй Арабскага парламента. Таксама Прэзідэнт адзначыў: "Беларусь і Блізкі Усход могуць выбудаваць цалкам іншы ўзровень узаемаадносін".
Арабскі парламент - заканадаўчы орган Лігі арабскіх дзяржаў - саюза краін Блізкага Усходу і Паўночнай Афрыкі. Асноўная мэта гэтага аб'яднання - ва ўмацаванні палітычных, эканамічных і сацыяльных сувязяў паміж арабскімі народамі. Штаб-кватэра арганізацыі знаходзіцца ў сталіцы Егіпта - Каіры, і Мінск цалкам гатовы наладжваць з ёй доўгатэрміновыя "масты" (гл. відэа).