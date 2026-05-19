Лукашэнка: Беларусь не мае намеру ўцягвацца ў вайну з Украінай, у гэтым няма ніякай неабходнасці

Беларусь, калі ў дачыненні да яе не будзе ўчынена агрэсіі, не мае намеру ўцягвацца ў вайну з Украінай. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў журналістам, каменціруючы заявы і пагрозы з боку Уладзіміра Зяленскага наконт гэтага, паведамляе БЕЛТА.

"Што датычыцца яго заяў, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну, я толькі што сказаў: будзе ўцягнута толькі ў адным выпадку - калі на нашу тэрыторыю будзе ажыццёўлена агрэсія. І тут ужо не ўцягнута (вы чулі з вуснаў Прэзідэнта Расіі) - мы будзем разам абараняць нашу Айчыну ад Брэста да Уладзівастока, дзе размешчаны дзве дзяржавы, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Таму калі і будзем мы ўцягнуты ў вайну, у тым ліку калі гэта будзе супраць Украіны, толькі ў адным выпадку - калі яны ўчыняць супраць нас агрэсію. Мы ўцягвацца ў вайну ва Украіне не збіраемся. У гэтым няма ніякай неабходнасці. Ні грамадзянскай, ні ваеннай".

"Калі ён (Уладзімір Зяленскі. - Заўв. БЕЛТА) хоча аб нечым пагаварыць, параіцца або яшчэ штосьці - калі ласка, мы адкрыты для гэтага. У любым пункце - Украіны, Беларусі - я гатовы з ім сустрэцца і абмеркаваць праблемы беларуска-ўкраінскіх адносін. І, можа, пагаварыць аб перспектывах. Чамусьці з амерыканцамі, немцамі, палякамі, літоўцамі і латышамі ў нас ёсць аб чым размаўляць, а з Украінай - няма аб чым…" - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што калі чуе з Кіева і ад Уладзіміра Зяленскага пэўныя заявы, думае над пытаннем, навошта гэта робіцца: "Ён што, хоча ваяваць з Беларуссю? З Расіяй і Беларуссю? Упэўнены, што не. Я ведаю меркаванне ваенных украінскіх. Ім дадатковы фронт не патрэбны. Тады ўзнікае пытанне: навошта нас шантажыраваць і ажыццяўляць эскалацыю ў беларускім напрамку? Па-першае, падштурхоўваюць еўрапейцы. Яны бачаць, што мы з амерыканцамі вядзём пэўны дыялог. Ім гэта не ўсім падабаецца. Таму вось так вось спрабуюць падштурхнуць Зяленскага. Валодзю Зяленскаму давялося нешта гаварыць. Далей яму, відаць, спадабалася гэта гаварыць. Мы таксама не рэагуем. А яму хочацца, каб мы рэагавалі".

"Я не перажываю за тое, што яны нашых збеглых туды цягаюць ва Украіну і з імі спрабуюць неяк устанавіць адносіны. Гэта такі элемент шантажу і запалохвання. Вы ж разумееце, гэта не для мяне. Я на шантаж і запалохванне навучыўся рэагаваць", - дадаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі ведаюць галоўнае: "Украінскі народ вайны з беларускім народам не хоча. І мы будзем усё рабіць для таго, каб гэтай вайны не было. З нашага боку вы можаце быць жалезабетонна ўпэўнены, што ўцягвацца ў вайну з Украінай мы не збіраемся, мы не маем намеру. Але мы бачым сітуацыю, нашы Узброеныя Сілы выведзены з месцаў пастаяннай дыслакацыі. Трэба гэта нам? Ну, трэніруюцца ваенныя. Але лепш бы яны былі ў казармах. Спакойна, ціха, па распарадку. Але даводзіцца дзяжурыць. Такі лёс наш".

Прэзідэнт таксама адзначыў, што цяпер вайна "на перадавой" ідзе ў СМІ. "Я вас запэўніваю, што ніякага ў нас жадання і такой неабходнасці сёння няма - ваяваць з нашымі суседзямі перш за ўсё", - сказаў кіраўнік дзяржавы журналістам.