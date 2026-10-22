Лукашэнка: Беларусь выконвае свае абавязацельствы па ахове рубяжоў Саюзнай дзяржавы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з міністрам абароны Расіі. Андрэй Белавусаў прыехаў у Мінск для ўдзелу ў сумесным пасяджэнні калегій міністэрстваў абароны Беларусі і Расіі.
Краіны цесна супрацоўнічаюць у ваенна-тэхнічнай сферы.
Рубяжы Саюзнай дзяржавы на заходнім напрамку ахоўвае рэгіянальная групоўка войскаў абедзвюх краін. Гэта сумеснае аб'яднанне Узброеных Сіл Беларусі і Расіі і галоўны інструмент абароны Саюзнай дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што Беларусь са свайго боку выконвае ўсе абавязацельствы па абароне саюзных граніц (гл. відэа).