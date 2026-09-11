Лукашэнка: Беларускі цэментны завод з'яўляецца надзейным падмуркам будаўнічай галіны краіны

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў ААТ "Беларускі цэментны завод" з 30-годдзем з дня ўтварэння прадпрыемства. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.

"Пачатак слаўнага працоўнага шляху завода адзначаны адкрыццём у 1996 годзе першай тэхналагічнай лініі. Сёння, істотна нарасціўшы аб'ёмы, Беларускі цэментны завод з'яўляецца надзейным падмуркам будаўнічай галіны краіны, забяспечвае высокую якасць прадукцыі, - гаворыцца ў віншаванні. - Захоўваючы лепшыя традыцыі айчыннай будіндустрыі, укараняючы сучасныя тэхналогіі, прадпрыемства пастаянна пашырае рынкі і карыстаецца заслужаным аўтарытэтам як у беларускага спажыўца, так і за мяжой. Гэта вынік зладжанай работы ўсяго калектыву, яго высокіх кампетэнцый і адказнасці".

Прэзідэнт выказаў асаблівую ўдзячнасць ветэранам вытворчасці, якія стаялі ля вытокаў стварэння завода і ўнеслі неацэнны ўклад у яго станаўленне. Ён адзначыў, што іх працоўныя дасягненні - прыклад для цяперашняга пакалення цэментнікаў.

"Упэўнены, што майстэрства, энергія і згуртаванасць дазволяць вам дабіцца новых прафесійных перамог і здзяйсненняў у імя росквіту роднай Беларусі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы пажадаў усім добрага здароўя, шчасця, міру і сямейнага дабрабыту.