Лукашэнка даў даручэнне развіваць народнае апалчэнне ў Беларусі

У Беларусі трэба пашыраць сетку атрадаў народнага апалчэння. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у Верхнядзвінскім раёне падчас наведвання вучэбна-трэніровачных заняткаў аднаго з такіх атрадаў, паведамляе БЕЛТА.

Народнае апалчэнне павінна базіравацца ў пэўных вёсках у сельскім савеце, адзначыў Прэзідэнт. "У вас адно падраздзяленне, добрае падраздзяленне. Але гэтага мала. І трэба нам пашырацца. Трэба недзе яшчэ ствараць такія базавыя атрады. Яны павінны быць звязаны паміж сабой", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што раней даручыў кіраўніку Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў Ігару Шуневічу прыцягваць у народнае апалчэнне людзей, якія ўмеюць абыходзіцца са зброяй.

Прэзідэнт адзначыў, што народнае апалчэнне патрэбнае, каб людзі ў выпадку ваеннага часу маглі абараніць сябе, сваю сям'ю, свой населены пункт.

"Гэта ў самым нізе народнае апалчэнне. Далей тэрытарыяльная абарона - ахова інфраструктурных аб'ектаў. Народнае апалчэнне, тэрытарыяльная абарона і наверсе армія. Вядома, уся гэта структура пад камандаваннем Прэзідэнта", - заявіў беларускі лідар.

"Ствараючы гэту структуру, я меў на ўвазе, што ў кожным сельсавеце павінен быць атрад народнага апалчэння. Гэта ядро. У выпадку ваенных дзеянняў гэта ядро ​можа пашырацца. База, на якой ствараецца народнае апалчэнне, - гэта сельскі савет. Узбраенне для вас нарыхтавана. Гэта справа ваенных. Аўтамат, гранаты, кулямёт вы будзеце мець. А тут яшчэ БПЛА (выкарыстоўваецца пры падрыхтоўцы гэтага атрада. - Заўвага БЕЛТА). Гэта добра, што вы асвоілі беспілотнікі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт паразмаўляў з байцамі атрада і даў некалькі парад па падрыхтоўцы: "Галоўнае - гэта нават не стральба. Галоўнае - гэта фізічная падрыхтоўка. Вы павінны навучыцца "ўхіляцца ад кулі".

Атрад народнага апалчэння, за трэніроўкай якога назіраў Прэзідэнт, створаны на базе паляўнічай гаспадаркі "Чырвоны бор". У яе складзе - работнікі гэтай гаспадаркі і аднайменнага турыстычнага комплексу.