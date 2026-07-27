Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка і губернатар Калужскай вобласці абмеркавалі супрацоўніцтва: ад АПК да біятэхналогій

27 ліпеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў перамовы па лініі беларуска-расійскага супрацоўніцтва з губернатарам Калужскай вобласці, а таксама з паўнамоцным прадстаўніком Прэзідэнта Расіі ў Цэнтральнай федэральнай акрузе.

Прамкааперацыя, сельская гаспадарка, адукацыя і навука - усе гэтыя сферы цікавыя расійскаму рэгіёну.

Беларускія будаўнікі не першы год узводзяць там цэлыя жылыя кварталы. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў - і не толькі Калузе - аб'яднаць намаганні яшчэ і ў сферы біятэхналогій. Сумесную работу могуць выбудоўваць БНБК і аналагічныя прадпрыемствы ў Расіі (гл. відэа).

Разделы:

ПрэзідэнтРасія
x

Чытайце таксама