Лукашэнка: Хочам ці не, але нам прыйдзецца ўмацоўваць абароназдольнасць

"Нарошчванне ваеннай кампаненты каля беларускіх межаў, асабліва з боку Польшчы, нас не проста насцярожвае. Мы разумеем, што гэта проста так не робіцца. Людзі грошы проста так на танкі і боепрыпасы не трацяць. Таму ў свой час мной было прынята рашэнне з улікам спецыяльнай ваеннай аперацыі Расійскай Федэрацыі заняцца ўмацаваннем нашай абароназдольнасці яшчэ ў больш сур'ёзных маштабах", - сказаў Прэзідэнт.