Лукашэнка: Хочам ці не, але нам прыйдзецца ўмацоўваць абароназдольнасць
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў аб неабходнасці далейшага ўмацавання абароназдольнасці краіны. Гэта стала тэмай нарады па пытаннях аснашчэння Узброеных Сіл і развіцця ваенна-прамысловага комплексу Рэспублікі Беларусь, інфармуе БЕЛТА.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў сучасных умовах самадастатковай можа лічыцца толькі тая дзяржава, якая перш за ўсё здольная забяспечыць сваю бяспеку ў ваеннай сферы. "Хочам мы ці не, я даўно аб гэтым папярэджваў беларускі народ, вы тым больш ведаеце пра гэта, нам прыйдзецца ўмацоўваць нашу абароназдольнасць", - заявіў кіраўнік дзяржавы.
"Нарошчванне ваеннай кампаненты каля беларускіх межаў, асабліва з боку Польшчы, нас не проста насцярожвае. Мы разумеем, што гэта проста так не робіцца. Людзі грошы проста так на танкі і боепрыпасы не трацяць. Таму ў свой час мной было прынята рашэнне з улікам спецыяльнай ваеннай аперацыі Расійскай Федэрацыі заняцца ўмацаваннем нашай абароназдольнасці яшчэ ў больш сур'ёзных маштабах", - сказаў Прэзідэнт.