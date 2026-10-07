Лукашэнка: Холдынг "Белрэсурсы" стаў магутным шматпрофільным вытворчым кластарам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў і ветэранаў ААТ "Белрэсурсы" - кіруючая кампанія холдынгу "Белрэсурсы" ў сувязі з 30-годдзем з дня яго ўтварэння, піша прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што за гэты перыяд холдынг сфарміраваўся як магутны шматпрофільны вытворчы і гандлёвы кластар, які выступае сістэмаўтваральным звяном народнагаспадарчага комплексу Беларусі.
"Прадукцыя вашых прадпрыемстваў - ад вырабаў медыцынскага прызначэння і палімераў да тавараў бытавой і прамысловай хіміі - карыстаецца нязменным попытам, канкурыруе на ўнутраным і знешніх рынках, прасоўваючы брэнд "Зроблена ў Беларусі", - гаворыцца ў віншаванні. - Дзякуючы разгалінаванай сетцы нарыхтоўчых пунктаў і накапляльных пляцовак, укараняемых унікальным тэхналогіям сартавання палімераў і шклабою другасныя рэсурсы вяртаюцца ў гаспадарчы абарот. Гэта важкі ўклад у эканамічную і экалагічную бяспеку".
Прэзідэнт звярнуў увагу, што цяпер "Белрэсурсы" адыгрываюць ключавую ролю ў прасоўванні эканамічных інтарэсаў Беларусі ў свеце, адкрываючы новыя перспектыўныя напрамкі. Яскравы прыклад - выбудоўванне стратэгічнага і эфектыўнага ўзаемадзеяння з Рэспублікай Куба. "Ваша маштабная работа па развіцці нацыянальнага павільёна Беларусі на ВДНГ у Маскве - гэта не толькі візітная картка нашай дзяржавы ў сталіцы Расіі, але і высокатэхналагічная, аўтарытэтная пляцоўка для дэманстрацыі экспартнага патэнцыялу і дасягненняў айчыннай мадэлі развіцця", - адзначыў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў калектыву і ветэранам "Белрэсурсаў" моцнага здароўя, шчасця і поспехаў на карысць Беларусі: "Перакананы, прафесіяналізм і мэтанакіраванасць дазволяць вам і далей вырашаць усе пастаўленыя задачы".
Фота sb.by