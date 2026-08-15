Лукашэнка: На Палессі будуць будаваць галоўнае - дарогі і масты

На Палессі будуць будаваць галоўнае - дарогі і масты. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на цырымоніі ўрачыстага адкрыцця фестывалю "Кліч Палесся", паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што ў рэгіёне рэалізуюцца праграмы развіцця, на гэта з бюджэту накіроўваюцца значныя фінансавыя сродкі.

"Мы будзем будаваць галоўнае для вас - дарогі і масты. Без іх нічога не можа быць", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.