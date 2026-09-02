Лукашэнка на саміце ШАС: Людзі ад нас чакаюць пэўных дзеянняў у кірунку шматпалярнасці

Умацоўваць і пацвярджаць справай імідж ШАС як еўразійскага цэнтра шматпалярнага свету - такія задачы на перспектыву ставіць арганізацыя. Аб гэтым заявіў беларускі Прэзідэнт, выступаючы 1 верасня на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў у Бішкеку. Адбыўся яшчэ адзін фармат - "ШАС+", дзе лідары 18 дзяржаў абмяркоўвалі ключавыя тэмы ў рэгіёне. Ад глабальнай бяспекі да плана дзеянняў па развіцці партоў і лагістычных цэнтраў. Усе гэтыя пытанні датычацца рэальнага сектара эканомікі, а значыць, якасці жыцця 3,5 млрд чалавек - гэта сукупнае насельніцтва краін ШАС.

Лідары "шанхайскай дзясяткі" сталі прыбываць на саміт у раёне дзесяці па мясцовым часе. У Мінску гэта была раніца - мінус тры гадзіны "ад Бішкека" - 7:00, але наш Прэзідэнт чалавек ранні - настрой рабочы.

Старт перамовам дало пасяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржаў. Беларусь, Індыя, Расія, Кітай, Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Узбекістан, Пакістан і Іран - за адным сталом. У кулуарах перад самітам Аляксандр Лукашэнка адразу пагутарыў з Сі Цзіньпінам. Не трэба быць палітычным аглядальнікам, каб бачыць стаўленне (гл. відэа).