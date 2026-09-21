Лукашэнка накіраваў віншаванне Пуціну з паспяховым правядзеннем адзінага дня галасавання
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з паспяховым правядзеннем адзінага дня галасавання, інфармуе прэс-служба беларускага лідара.
"Беспрэцэдэнтная актыўнасць мільёнаў выбаршчыкаў і пацверджанае партыяй "Адзіная Расія" канстытуцыйная большасць у Дзяржаўнай думе - дастойны адказ на цынічныя спробы звонку дыскрэдытаваць кампанію, унесці раскол у з'яднанае расійскае грамадства", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што вынікі выбараў пераканаўча дэманструюць прыхільнасць расіян да вызначанага Уладзімірам Пуціным курсу на стабільнае развіццё Расіі - упэўненай у сваіх сілах дзяржавы, адкрытай да партнёрства і супрацоўніцтва.
"Перакананы, абноўлены склад Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі, выбраныя вышэйшыя службовыя асобы суб'ектаў Расійскай Федэрацыі, дэпутаты ўсіх узроўняў унясуць значны ўклад у саюзнае будаўніцтва і рэалізацыю нашага маштабнага інтэграцыйнага парадку дня", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Уладзіміру Пуціну ўвасаблення ў жыццё ўсіх добрых намераў на славу Айчыны.