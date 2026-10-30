Лукашэнка наведае новую інфекцыйную бальніцу, пабудаваную ў Мінску
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка азнаёміцца з новай Гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцай у Мінску, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця гэтай установы аховы здароўя. На адкрыццё запрошаны прадстаўнікі працоўных калектываў ААТ "Будтрэст № 35" і самой інфекцыйнай бальніцы.
Адкрыццё аб'екта прымеркавана да надыходзячага свята - Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі. Кіраўніку дзяржавы даложаць аб развіцці сістэмы аховы здароўя Мінска. Ён таксама азнаёміцца з матэрыяльна-тэхнічнай базай бальніцы.
Бальнічны гарадок новай інфекцыйнай бальніцы размешчаны ў Цэнтральным раёне Мінска, паблізу Даўгінаўскага тракта. Дзеючая цяпер Гарадская клінічная інфекцыйная бальніца знаходзіцца ў цэнтры горада, яе структурныя падраздзяленні размешчаны ў асобных будынках, у тым ліку 1913 года пабудовы.
Новы аб'ект спраектаваны як адзіны ў Беларусі інфекцыйны стацыянар, здольны працаваць з інфекцыямі ўсіх узроўняў, у тым ліку IV узроўню біялагічнай небяспекі (вышэйшага) за кошт пабудовы лячэбных аддзяленняў накшталт поўных мельцэраўскіх боксаў.
Новая бальніца аснашчана высокаэфектыўнымі сістэмамі інфекцыйнага кантролю для мінімізацыі рызыкі распаўсюджвання ўзбуджальнікаў інфекцыйных захворванняў, рэанімацыйным блокам новага пакалення з тэхналогіямі мультыпараметрычнага маніторынгу, сучасным лабараторным, дыягнастычным і лячэбным абсталяваннем, якое дазваляе выяўляць і лячыць усе патэнцыяльна магчымыя на тэрыторыі краіны інфекцыйныя захворванні.
Установа аховы здароўя таксама зможа павялічваць магутнасць не менш як у два разы пры неабходнасці барацьбы з эпідэміямі і пандэміямі пры ўскладненні эпідэмічнай абстаноўкі.