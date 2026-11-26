Лукашэнка ўнёс у парламент законапраект "Аб амністыі ў сувязі з Годам беларускай жанчыны"
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўнёс у Палату прадстаўнікоў законапраект "Аб амністыі ў сувязі з Годам беларускай жанчыны", паведамляе прэс-служба беларускага лідара.
У першую чаргу амністыя закране жанчын, якія ўчынілі злачынства ў непаўналетнім узросце, шматдзетных маці, цяжарных жанчын, пенсіянерак, жанчын з інваліднасцю, а таксама асуджаных за злачынства па неасцярожнасці.
Амністыя закране і мужчын, якія ўчынілі злачынства ў непаўналетнім узросце. Ім таксама будзе дадзены шанц хутчэй вярнуцца да нармальнага жыцця.
У аснову законапраекта пакладзены гуманізм, павага да жанчыны і мацярынскіх пачуццяў. Гэты крок закліканы спрыяць хутчэйшаму вяртанню юных беларускіх грамадзян пад нагляд сваіх маці і бабуль, а дарослых жанчын - да сваіх дзяцей.