Лукашэнка падпісаў указ аб развіцці аграэкатурызму
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 жніўня падпісаў указ № 275 "Аб развіцці аграэкатурызму". Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
Дакумент зацвярджае палажэнне аб парадку ажыццяўлення дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму. У мэтах дзяржаўнай падтрымкі дадзенага кірунку палажэннем прадугледжваецца прадаўжэнне льготнага крэдытавання суб'ектаў аграэкатурызму ААТ "Белаграпрамбанк" на неабмежаваны перыяд дзеяння.
Палажэнне выключае ліміты крэдытавання суб'ектаў аграэкатурызму і павялічвае тэрмін заключэння крэдытных дамоў: з 5 да 8 гадоў для сельскагаспадарчых арганізацый і з 7 да 10 гадоў для фізічных асоб.
Змяняюцца падыходы да падтрымкі аграэкатурызму ў рэгіёнах, змешчаных удалечыні ад вялікіх населеных пунктаў, праз магчымасць выплачваць спецыяльны збор (стаўка з 1 студзеня 2026 года - 45 руб.) замест падатку.
Акрамя таго, змяняецца сукупнасць умоў ажыццяўлення дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму ў частцы павелічэння колькасці жылых пакояў у аграэкасядзібах да 15 адзінак, а таксама пашыраецца пералік паслуг.