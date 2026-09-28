Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка падпісаў указ аб удасканаленні дзейнасці Белтэлерадыёкампаніі

Аўтар:
media img

28 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 326, якім удасканальваецца дзейнасць Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Аб гэтым паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

У адпаведнасці з дакументам выкладзены ў новай рэдакцыі дзеючы Статут Белтэлерадыёкампаніі. Ён актуалізаваны з улікам сучасных тэндэнцый развіцця інфармацыйнай сферы.

Указ накіраваны на ўдасканаленне функцый і вытворчых магчымасцей вядучага дзяржаўнага медыяхолдынга краіны пры ажыццяўленні інфармацыйнай дзейнасці і развіцці новых медыйных фарматаў.

Рэалізацыя дакумента дасць магчымасць павысіць эфектыўнасць і аператыўнасць работы Белтэлерадыёкампаніі ў частцы стварэння і пашырэння якаснага і разнажанравага нацыянальнага кантэнту.

Раздзелы:

Прэзідэнт
x

Чытайце таксама