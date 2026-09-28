Лукашэнка падпісаў указ аб удасканаленні дзейнасці Белтэлерадыёкампаніі
28 верасня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ № 326, якім удасканальваецца дзейнасць Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Аб гэтым паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
У адпаведнасці з дакументам выкладзены ў новай рэдакцыі дзеючы Статут Белтэлерадыёкампаніі. Ён актуалізаваны з улікам сучасных тэндэнцый развіцця інфармацыйнай сферы.
Указ накіраваны на ўдасканаленне функцый і вытворчых магчымасцей вядучага дзяржаўнага медыяхолдынга краіны пры ажыццяўленні інфармацыйнай дзейнасці і развіцці новых медыйных фарматаў.
Рэалізацыя дакумента дасць магчымасць павысіць эфектыўнасць і аператыўнасць работы Белтэлерадыёкампаніі ў частцы стварэння і пашырэння якаснага і разнажанравага нацыянальнага кантэнту.