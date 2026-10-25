Лукашэнка павіншаваў аўтамабілістаў і дарожнікаў з прафесійным святам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў аўтамабільнага транспарту з прафесійным святам - Днём аўтамабіліста і дарожніка. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Беларусь па сваім геаграфічным становішчы - транзітная дзяржава, у якой налічваецца звыш 100 тысяч кіламетраў дарог. Кожная з іх - ад хуткасных магістраляў і складаных развязак да добраўпарадкаваных гарадскіх вуліц - вынік карпатлівай працы праекціроўшчыкаў, дарожнікаў, інжынераў і тых, хто круглы год гарантуе бяспеку руху", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што дзякуючы надзейнасці перавозак, суладнай працы аўтамабільнага транспарту і дарожных служб жыццё ў краіне становіцца больш камфортным, транспартная сістэма - больш эфектыўнай, а дарожная інфраструктура актыўна развіваецца. "Штогод аўтатранспартам ажыццяўляецца больш за палову ўсіх пасажырскіх і грузавых перавозак. І гэтыя паказчыкі бесперапынна растуць, - звярнуў увагу Прэзідэнт. - Такая дынаміка патрабуе ад галіны пастаяннага руху наперад, укаранення новых тэхналогій і аптымізацыі лагістычных ланцужкоў".
"Перакананы, вашы прафесіяналізм, адданасць справе і самааддача дазволяць рэалізаваць самыя амбіцыйныя праекты", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Асобныя словы ўдзячнасці беларускі лідар адрасаваў ветэранам, чый вопыт - трывалы падмурак сённяшніх дасягненняў.
Прэзідэнт пажадаў аўтамабілістам і дарожнікам моцнага здароўя, шчасця і невычэрпнай энергіі: "Няхай усе нашы дарогі вядуць да поспеху і росквіту любімай Беларусі".