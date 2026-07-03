Лукашэнка павіншаваў беларусаў з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём Незалежнасці. Аб гэтым праінфармавала прэс-служба беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэтае свята напоўнена шчырай любоўю да Радзімы, гонарам за яе гісторыю і дасягненні. "Дзень вызвалення беларускай сталіцы ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў - 3 ліпеня 1944 года - для нашага народа стаў сімвалам мужнасці, свабоды і патрыятызму", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў Дзень Незалежнасці суверэнная краіна з удзячнасцю ўспамінае ўсіх, чый ратны і працоўны подзвіг абараніў права і магчымасць беларусаў жыць і гадаваць дзяцей на роднай зямлі, упэўнена глядзець у заўтрашні дзень. "Таму кожны з нас адчувае асаблівае пачуццё адказнасці перад памяццю продкаў за развіццё і лёс Айчыны, што ўвасабляецца ў канкрэтных справах і здзяйсненнях, імкненні зрабіць агульны дом утульным і бяспечным. Менавіта гэтыя адвечныя каштоўнасці аб'ядноўваюць, дапамагаюць нам разам ісці наперад, з'яўляюцца залогам поспеху і працвітання краіны", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт пажадаў усім моцнага здароўя, дабра і шчасця пад мірным небам незалежнай Беларусі: "Са святам! З Днём Рэспублікі!"