Лукашэнка павіншаваў іспанцаў з нацыянальным святам - Днём іспанскай нацыі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў іспанскі народ з нацыянальным святам - Днём іспанскай нацыі, выказаўшы віншаванні як ад імя суайчыннікаў, так і ад сябе асабіста, перадае БЕЛТА.
"Упэўнены, што пазітыўны вопыт узаемадзеяння паміж нашымі краінамі на працягу больш як 30 гадоў дыпламатычных адносін, паважлівае стаўленне народаў адно да аднаго, падабенства традыцыйных каштоўнасцей дапамогуць нам пераадолець штучна створаную негатыўную палітычную кан'юнктуру, паслужаць асновай для падтрымкі і пашырэння шматлікіх сяброўскіх, сямейных і дзелавых кантактаў беларусаў і іспанцаў", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім іспанцам шчасця, міру і дабрабыту.