Лукашэнка павіншаваў калектыў РДВАР з 60-годдзем

Фота sb.by

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча алімпійскага рэзерву з 60-годдзем гэтай установы адукацыі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

"На працягу многіх гадоў вучылішча з'яўляецца лідарам у падрыхтоўцы спартыўнага рэзерву для нацыянальных і зборных каманд краіны, - гаворыцца ў віншаванні. - У вашых сценах выраслі і раскрылі свой патэнцыял многія вядомыя беларускія атлеты, чые імёны ўпісаны ў гісторыю сусветнага спорту. Гэтыя дасягненні - вынік упартай працы ўсяго калектыву".

Прэзідэнт адрасаваў словы падзякі педагогам, трэнерам і ветэранам за прафесіяналізм, адданасць справе, шчыры клопат пра падрастаючае пакаленне і выхаванне будучых чэмпіёнаў у духу патрыятызму і любові да роднай зямлі.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў калектыву Рэспубліканскага дзяржаўнага вучылішча алімпійскага рэзерву моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і новых яркіх перамог у імя Беларусі.