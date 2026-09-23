Лукашэнка павіншаваў Караля і Спадчыннага прынца Саудаўскай Аравіі з Нацыянальным днём
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў Караля Саудаўскай Аравіі Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда і Спадчыннага прынца, прэм'ер-міністра Мухамеда бен Сальмана бен Абдэль Азіза аль-Сауда з Нацыянальным днём, піша БЕЛТА.
"Сёння каралеўства дасягнула выдатных поспехаў у палітычнай, сацыяльна-эканамічнай і культурна-гуманітарнай сферах. Істотна вырас аўтарытэт краіны на міжнароднай арэне, - гаворыцца ў віншаванні Каралю Саудаўскай Аравіі. - З павагай адзначаю, што нават ва ўмовах ваенна-палітычнай напружанасці ў рэгіёне саудаўскі народ пад Вашым кіраўніцтвам праяўляе стойкасць, адзінства і салідарнасць".
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Мінск адкрыты для шчырага дыялогу з Эр-Рыядам і пашырэння супрацоўніцтва ва ўсіх сферах узаемнага інтарэсу.
У віншавальным пасланні на адрас Спадчыннага прынца і прэм'ер-міністра каралеўства Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што бакі адкрылі новыя перспектыўныя напрамікі сумеснай работы ў сферах штучнага інтэлекту, лічбавай трансфармацыі эканомікі і дзяржаўнага кіравання.
Прэзідэнт пацвердзіў імкненне Беларусі да пашырэння ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў гандлі, інвестыцыях і навуцы, а таксама ў галінах сельскай гаспадаркі і прамысловасці, дзе абедзве краіны маюць значны патэнцыял.
"Ва ўмовах павелічэння напружанасці і росту непрадказальнасці ў свеце Вы можаце поўнасцю разлічваць на Беларусь як на надзейнага партнёра і добрага сябра", - звярнуў увагу кіраўнік дзяржавы.