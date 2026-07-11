Лукашэнка павіншаваў кіраўніка Манголіі з нацыянальным святам краіны - Наадамам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Манголіі Ухнаагійна Хурэлсуха з нацыянальным святам - Наадамам, паведамляе БЕЛТА.

"Фестываль, які ідзе каранямі ў гісторыю вашай краіны, ярка дэманструе ўнікальнасць Манголіі, самабытнасць яе культуры і невычэрпную энергію народа, - гаворыцца ў віншаванні. - Гэтыя спаборніцтвы паказваюць, што сіла нацыянальнага духу жыве не на старонках падручнікаў гісторыі, а ў кожным мангольскім барцы, стралку з лука і юным конніку, які імчыцца па стэпе".

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Манголія зрабіла на яго незабыўнае ўражанне. "У сваю чаргу з нецярпеннем чакаю Вас, дарагі сябар, з візітам у адказ на гасціннай беларускай зямлі", - дадаў ён.

Прэзідэнт Беларусі пажадаў Прэзідэнту Манголіі і ўсяму мангольскаму народу дабрабыту і працвітання: "Няхай вечна сіняе неба Манголіі заўсёды будзе бязвоблачным".