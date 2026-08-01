Лукашэнка павіншаваў народ Швейцарыі з нацыянальным святам - Днём заснавання Канфедэрацыі
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народ Швейцарскай Канфедэрацыі з нацыянальным святам - Днём заснавання Канфедэрацыі, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Беларусаў і швейцарцаў акрамя асабістых сувязей аб'ядноўваюць талерантнасць і імкненне да вырашэння ўсіх пытанняў мірнымі сродкамі, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Гэта стварае спрыяльныя ўмовы для рэалізацыі патэнцыялу двухбаковага супрацоўніцтва ў розных галінах на прынцыпах узаемнага даверу і павагі. Сёння ўжо абсалютна відавочная бесперспектыўнасць палітыкі штучных абмежаванняў кантактаў паміж людзьмі і дзяржавамі".
"Сумеснымі намаганнямі мы здольны ўнесці важны ўклад у забеспячэнне міру, пабудову ўстойлівага і больш справядлівага глабальнага светапарадку", - выказаў упэўненасць Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі пажадаў шматнацыянальнаму народу Швейцарыі згоды, дабрабыту і шчаслівага жыцця.