Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Грузіі Міхаіла Кавелашвілі з 55-годдзем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Грузіі Міхаіла Кавелашвілі з 55-годдзем, паведамляе БЕЛТА.
"Адносіны паміж Мінскам і Тбілісі грунтуюцца на шчырай дружбе і цесных культурных сувязях, якія паспяхова фарміраваліся на працягу дзесяцігоддзяў савецкай эпохі, калі нашы народы жылі і працавалі ў добрасуседстве, разам развівалі эканоміку, культуру і спорт, дасягалі вялікіх вынікаў і сапраўдных перамог. Упэўнены, далейшае пашырэнне супрацоўніцтва на прынцыпах партнёрства і ўзаемаразумення будзе абавязкова садзейнічаць працвітанню абедзвюх дзяржаў", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Міхаілу Кавелашвілі моцнага здароўя, мудрасці ў прыняцці рашэнняў і новых здзяйсненняў на карысць Грузіі і яе грамадзян.