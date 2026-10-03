Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Ірака з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Ірака Нізара Амідзі з Днём Незалежнасці. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэта дата займае асаблівае месца ў гісторыі іракскай дзяржаўнасці і з'яўляецца напамінам пра подзвіг народа, які змагаўся за свабоду.
"Адносіны Мінска і Багдада вызначаюцца нязменна высокім узроўнем узаемнага даверу і добразычлівасці. Напярэдадні 30-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных сувязей паміж нашымі краінамі пацвярджаю зацікаўленасць Беларусі ў канструктыўным дыялогу і гатоўнасць надаць двухбаковаму супрацоўніцтву дадатковы імпульс, а таксама напоўніць яго новым практычным зместам", - падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Нізару Амідзі выдатнага здароўя і поспехаў на адказнай пасадзе, а грамадзянам Ірака - міру і працвітання.