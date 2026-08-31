Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Кыргызстана з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Кыргызстана Садыра Жапарава з Днём Незалежнасці. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Гэта свята сімвалізуе суверэнны выбар кыргызскага народа і яго імкненне ісці па шляху сацыяльна-эканамічнага росту, умацавання дзяржаўнасці і павышэння дабрабыту грамадзян", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт Беларусі адзначыў, што выбранне Кыргызстана ў Савет Бяспекі ААН на 2027-2028 гады стала пацвярджэннем аўтарытэту рэспублікі на сусветнай арэне. "Падтрымка, аказаная беларускім бокам кыргызскім партнёрам, умацавала ўзаемны давер і падкрэсліла высокі ўзровень двухбаковага супрацоўніцтва. Упэўнены, што сувязі дружбы нашых народаў з'яўляюцца надзейным фундаментам для паглыблення шматпланавых адносін і рэалізацыі сумесных інтэграцыйных ініцыятыў", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Садыру Жапараву здароўя і шчасця: "Няхай Ваша дзейнасць на адказнай пасадзе і ў далейшым служыць залогам стабільнасці і дынамічнага развіцця Кыргызстана".