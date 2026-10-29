Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Турцыі і грамадзян гэтай краіны з Днём Рэспублікі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Турцыі Рэджэпа Таіпа Эрдагана і грамадзян гэтай краіны з Днём Рэспублікі, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
"Трывалым падмуркам росквіту вашай краіны з'яўляюцца турэцкая працавітасць, нацыянальнае адзінства і знешнепалітычная самастойнасць, што выклікае вялікую павагу", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Мінск надае важнае значэнне адносінам з Анкарой, якія традыцыйна грунтуюцца на дружбе паміж народамі і імкненні дзвюх краін да глабальнага міру і стабільнасці. "Упэўнены, беларуска-турэцкае супрацоўніцтва будзе і ў далейшым умацоўвацца праз рэалізацыю новых ініцыятыў на эканамічным, гуманітарным і іншых напрамках у інтарэсах абедзвюх краін і рэгіёна ў цэлым, - падкрэсліў Прэзідэнт. - Перакананы, гэтаму будзе спрыяць працяг нашага асабістага дыялогу".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Рэджэпу Таіпу Эрдагану выдатнага здароўя і невычэрпнай энергіі, а жыхарам Турцыі - шчасця і дабрабыту.