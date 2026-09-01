Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Узбекістана з 35-й гадавінай дзяржаўнай незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева і народ гэтай краіны з 35-й гадавінай дзяржаўнай незалежнасці. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"За мінулыя гады краіна дабілася маштабных поспехаў ва ўмацаванні суверэнітэту. Сведчаннем вернасці і эфектыўнасці вашага палітычнага курсу з'яўляюцца ўстойлівае сацыяльна-эканамічнае развіццё дзяржавы, рост дабрабыту грамадзян і павышэнне аўтарытэту рэспублікі на міжнароднай арэне", - гаворыцца ў віншаванні.
Прэзідэнт Беларусі выказаў упэўненасць, што непарушнае сяброўства і ўзаемны давер паміж Мінскам і Ташкентам будуць і надалей залогам паглыблення і пашырэння шматграннага беларуска-ўзбекскага супрацоўніцтва ў рэчышчы стратэгічнага партнёрства.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Шаўкату Мірзіёеву здароўя, шчасця і новых здзяйсненняў на адказнай дзяржаўнай пасадзе, а жыхарам Узбекістана - міру і працвітання.