Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Зімбабвэ з днём нараджэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Зімбабвэ Эмерсана Мнангагву з днём нараджэння. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА.
"Ваш асабісты ўклад ва ўмацаванне суверэнітэту, палітычнай стабільнасці, устойлівага развіцця грамадства і павышэнне аўтарытэту Зімбабвэ ў свеце цяжка пераацаніць, - гаворыцца ў віншаванні. - Харарэ ўпэўнена працягвае курс на сацыяльна-эканамічны прагрэс і рэалізацыю амбіцыйных задач ініцыятывы "Бачанне 2030". Вынікі ў прамысловасці, горназдабыўным сектары, сельскай гаспадарцы і сферы харчовай бяспекі ствараюць трывалую аснову для далейшага росту дабрабыту народа".
Кіраўнік дзяржавы адзначыў станоўчую дынаміку беларуска-зімбабвійскага стратэгічнага партнёрства і па-сапраўднаму дружалюбных адносін паміж дзвюма краінамі. "Перакананы, што сумеснымі намаганнямі мы выканаем усе дамоўленасці, дасягнутыя падчас сустрэч у Мінску, Харарэ і на міжнародных пляцоўках", - падкрэсліў ён.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Эмерсану Мнангагву выдатнага здароўя, шчасця і поспехаў у адказнай дзейнасці на карысць грамадзян Зімбабвэ.
Фота: sb.by