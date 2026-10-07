Лукашэнка павіншаваў Пуціна з днём нараджэння
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна з днём нараджэння, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Ваша плённая і стваральная дзейнасць з'яўляецца прыкладам адказнага і самаадданага служэння Айчыне. Уласцівыя Вам патрыятызм, стратэгічнае бачанне і рашучасць садзейнічаюць паслядоўнаму адстойванню нацыянальных інтарэсаў, захаванню адзінства грамадзян, а таксама безумоўнаму руху Расійскай Федэрацыі па шляху суверэннага развіцця", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што высока цэніць нязменны настрой Уладзіміра Пуціна на ўмацаванне братэрскіх сувязей Мінска і Масквы. "Насычаны беларуска-расійскі дыялог, пашырэнне гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння і рэалізацыя сумесных праектаў пацвярджаюць агульнасць памкненняў нашых дзяржаў і актуальнасць саюзнага будаўніцтва, - падкрэсліў беларускі лідар. - Перакананы, існуючыя паміж намі даверныя адносіны дадуць магчымасць і ў далейшым выступаць з адзіных пазіцый па пытаннях двухбаковага і міжнароднага парадку дня".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Уладзіміру Пуціну здароўя, шчасця і поспехаў ва ўсіх пачынаннях на карысць Расіі і яе жыхароў.