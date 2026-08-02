Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў Беларускай чыгункі з прафесійным святам, паведамляе БЕЛТА.

"Беларуская чыгунка сёння аб'ядноўвае дзесяткі тысяч супрацоўнікаў, якія сваёй працай гарантуюць пунктуальнасць, надзейнасць і бяспеку перавозкі амаль 60 мільёнаў пасажыраў і каля 100 мільёнаў тон грузаў у год, - гаворыцца ў віншаванні. - Чыгуначнікі ўдзельнічаюць у рэалізацыі значных для краіны праектаў у прамысловасці, будаўніцтве і сельскай гаспадарцы. Ва ўмовах пашырэння геаграфіі паставак на знешнія рынкі актыўна ўкараняюцца сучасныя сэрвісы, у выніку чаго айчынная прадукцыя экспартуецца больш як у 100 краін свету".

Кіраўнік дзяржавы адзначыў: "Усе гэтыя дасягненні сталі магчымы дзякуючы вашай кампетэнтнасці і дысцыпліне. Асаблівыя словы ўдзячнасці адрасую ветэранам і заснавальнікам чыгуначных дынастый за ўклад у развіццё галіны і выхаванне маладога пакалення".

Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананасць, што і ў далейшым калектыў Беларускай чыгункі з годнасцю справіцца з новымі задачамі па ўдасканаленні лагістычных маршрутаў, кантэйнерных перавозак, інфраструктуры міжнародных транспартных калідораў.

Прэзідэнт пажадаў усім моцнага здароўя і прафесійных дасягненняў на карысць роднай Беларусі.