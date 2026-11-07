Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём Кастрычніцкай рэвалюцыі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў суайчыннікаў з Днём Кастрычніцкай рэвалюцыі. Пра гэта паведамляе прэс-служба беларускага лідара.
"У гэтае свята мы ўспамінаем лёсавызначальныя падзеі, што вярнулі мільёнам людзей веру ў роўнасць, справядлівасць і годнае жыццё", - адзначыў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт звярнуў увагу, што для нашай рэспублікі 1917 год мае асаблівае значэнне. "Абвешчанае савецкай уладай права нацый на самавызначэнне стала асновай, на якой мы пабудавалі сваю краіну і ўпершыню выйшлі на сусветную арэну як суверэнная дзяржава", - гаворыцца ў віншаванні.
"Беларусь і сёння працягвае прытрымлівацца лепшых ідэй і сэнсаў Вялікага Кастрычніка. Памяць аб перажытых выпрабаваннях узмацняе сувязь паміж пакаленнямі, умацоўвае згоду і адзінства ў грамадстве, натхняе на стваральныя ініцыятывы на карысць Радзімы", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт пажадаў усім моцнага здароўя, поспехаў і новых дасягненняў у імя агульнай справы.