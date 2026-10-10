Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў і гасцей фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2026" у Шклове

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванне ўдзельнікам і гасцям фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2026" у Шклове, піша прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

Сёлета Магілёўская вобласць ізноў даказала, што здольная дабівацца добрых вынікаў, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Доля рэгіёна ў рэспубліканскім караваі салідная - 1 млн 220 тыс. т збожжавых і рапсу без уліку кукурузы, пры гэтым тры раёны перасягнулі 100-тысячны рубеж. "Усё гэта - заслуга вяскоўцаў, якія ад відна да відна працуюць у палях, вынік напружанай працы механізатараў, аграномаў, вадзіцеляў, аператараў зернесушыльных комплексаў, іншых спецыялістаў і кіраўнікоў гаспадарак", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт падзякаваў кожнаму, хто ўнёс уклад у правядзенне ўборачнай кампаніі: "Вашы прафесіяналізм, вытрымка і любоў да справы выклікаюць глыбокую павагу".

Словы асаблівай удзячнасці Прэзідэнт адрасаваў тым, хто прысвяціў сельскай гаспадарцы сваё жыццё і з'яўляецца выдатным прыкладам для маладых спецыялістаў, якія прыходзяць у аграрную сферу з новымі ведамі, тэхналогіямі і невычэрпнай энергіяй.

"Жадаю моцнага здароўя, міру, сямейнага дабрабыту, дастатку ў доме, чарговых працоўных перамог на карысць Магілёўшчыны і ўсёй Беларусі. Няхай кожны год будзе шчодрым, а ўраджай - багатым", - адзначыў беларускі лідар.