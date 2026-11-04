Размова без купюр - пра вайну і мір, першапрычыны ўзброеных канфліктаў і маштабныя еўрапейскія пратэсты, пра непадзельную еўразійскую бяспеку і нашу беларускую пазіцыю. Яна ў тым, каб аб'ядноўваць, а не скочвацца ў канфрантацыю, дамаўляцца, а не бразгаць зброяй, аднавіць мірныя перамовы па Украіне, а не распальваць полымя вайны. Пра гэта гэтымі днямі гаворыць Мінск. Міжнародная канферэнцыя па еўразійскай бяспецы працягвае сваю працу. Аляксандр Лукашэнка акрэсліў галоўнае: Беларусь нязменна стаіць на пазіцыях міру. Мы сабралі ключавыя тэзісы кіраўніка дзяржавы пра тое, што хвалюе кожнага.

Мір без пагроз, шантажу і гвалту. Без раздзяляльных ліній, канфліктаў і войнаў. Утопія? Ілюзія? Мара?

Мінск кожны раз заклікае задумацца, чаму ж планета падышла да краю прорвы і як тушыць пажар вялікай вайны. Прэзідэнт не схільны нагнятаць. Але калі канфрантацыя даходзіць да мяжы, часам так важна гаварыць пра сілу дыялогу і супрацоўніцтва. І калі ў Мінску так шмат уважных вачэй - значыць, ёсць яшчэ тыя, каму неабыякавая наша агульная будучыня (гл. відэа).