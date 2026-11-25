Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, гаворачы пра магчымасці вырашэння канфлікту Расіі і Украіны, згадаў аб славянскіх традыцыях. Адпаведныя заявы прагучалі ў інтэрв'ю французскаму часопісу Le Point, перадае БЕЛТА.

"Груба кажучы, па мордзе надавалі адзін аднаму. Нехта дапусціў памылку. Хапала памылак з аднаго і з другога боку. Я не буду вам аналізаваць гэта. Прыйдзе час прааналізаваць. Ну спыніцеся", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

"У нас жа заўсёды так было: па мордзе надавалі - спыніліся. Працверазелі, зразумелі, куды далей і як рухацца. І будзем рухацца. Занадта спрошчана, але гэта адпавядае нашаму ўкраінска-беларуска-рускаму характару", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.