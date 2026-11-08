Лукашэнка пра вайну і мір: бяспека ў Еўразіі, тэрміны завяршэння канфлікту і развіццё рэгіёнаў
Бяспека ў Еўразіі і рэальныя рызыкі эскалацыі абстаноўкі - пытанні вайны і міру чарговы раз абмяркоўвалі ў Мінску. І вялікі рэзананс выклікала пазіцыя беларускага Прэзідэнта.
Аляксандр Лукашэнка прама гаварыў і пра тэрміны завяршэння канфлікту ва Украіне, і пра ролю Трампа ў недапушчэнні трэцяй сусветнай, і пра тое, што творыцца ў Еўропе.
Вялікіх надзей на ААН ці АБСЕ (і пра гэта Аляксандр Лукашэнка прама скажа Генсаку Арганізацыі) няма - бяздзейнічаюць! Таму Мінск так настойліва заклікае да дыялогу і Захад, і Усход.
Калі гаварыць пра ўсход нашай краіны, то яго, вобразна скажа Лукашэнка, "трэба штурхнуць". Падчас вялікай камандзіроўкі на малую радзіму Прэзідэнт засяродзіўся на пытаннях рэгіянальнага развіцця.
У рубрыцы "Час Першага" - новыя цікавыя кадры галоўных падзей прэзідэнцкага тыдня.
Гаварыць пра вялікі мір у невялікай Беларусі - ужо традыцыя. Сотні экспертаў з дзясятка краін - і адно пытанне: бяспека рэгіёна (больш падрабязна – глядзіце відэа).