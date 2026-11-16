Лукашэнка пра Яўрэйскую АВ Расіі: Да стварэння гэтага краю беларусы сур'ёзна дакрануліся

Фото: president.gov.by

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў ходзе сустрэчы з губернатарам Яўрэйскай аўтаномнай вобласці Расіі Марыяй Касцюк абмеркаваў гістарычную ролю выхадцаў з Беларусі пры фарміраванні гэтага рэгіёна, піша БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што да стварэння гэтага краю "беларусы мелі сур'ёзнае дачыненне". Гэта пацвердзіла і кіраўнік ЯАВ. Яна перадала Прэзідэнту архіўную даведку аб тым, колькі людзей перасяліліся з Беларусі ў ЯАВ за перыяд 1928-1938 гадоў. "Вельмі дастойны ўклад. Хачу, каб гэта было ў вас. ЯАВ не проста як пабрацім, гэта як сястра малодшая. Можна сказаць, і дачка (па гістарычнай узаемазвязанасці з Беларуссю. - Заўвага БЕЛТА)", - сказала Марыя Касцюк.

Яна растлумачыла, што ў тыя гады, калі фарміравалася ЯАВ, перасяленне людзей не было прымусовым. "Там размова была іншая. Краіна (Савецкі Саюз. - Заўвага БЕЛТА) была вялікая. Усюды ў вялікай краіне павінна быць добра. Таму тыя, хто ўмее рабіць добра, паехалі туды, каб там зрабіць добра", - расказала губернатар.

Паводле яе слоў, на гэту спецыяльна створаную тэрыторыю пераязджалі прадстаўнікі розных нацыянальнасцей. У выніку атрымаўся вялікі полікультурны дыялог. З таго часу вобласць так і пазіцыянуе сябе як рэгіён "пра шчасце, пра мір - усе каштоўнасці, дзеля якіх гэта першапачаткова фарміравалася", падкрэсліла Марыя Касцюк. "Нічога не змянілася. Таму мы ўсім, каму ўжо недзе некамфортна, кажам: можна вяртацца", - дадала яна. Больш таго, каманда губернатара цяпер развівае ідэю аб тым, што выхадцам з рэгіёна, якія па розных прычынах раз'ехаліся, настаў час вярнуцца і сказаць дзякуй малой радзіме.

"Малая радзіма не толькі ў вас там, у Бірабіджане і іншых (гарадах. - Заўвага БЕЛТА). Але і ў Беларусі ж іх малая радзіма. Няхай і нам дапамагаюць", - з доляй гумару заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

"Галоўнае, што тут і там жывуць нашы людзі, з якімі мы можам супрацоўнічаць. Цяжка разабрацца, хто мы. Асабліва ў Беларусі - тут такі замес: і яўрэі, і палякі, і ўкраінцы, і рускія... Усё гэта перамяшалася, атрымаўся беларус. Як я гавару: беларус - гэта рускі са знакам якасці", - сказаў Прэзідэнт. Ён падзякаваў губернатару ЯАВ за цікавую інфармацыю і прапанаваў на аснове гістарычных сувязей развіваць супрацоўніцтва.