Лукашэнка: Прамысловая кааперацыя - гэта аснова ўзаемаадносін паміж Беларуссю і Расіяй
Беларусь зацікаўлена ў пашырэнні супрацоўніцтва са Свярдлоўскай вобласцю Расіі. Гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў на сустрэчы з губернатарам рэгіёна.
Каля 1 млрд долараў тавараабароту - гэта не мяжа, яго сапраўды можна падвоіць.
Сферамі вялікіх магчымасцяў называюць машынабудаванне і прамысловую кааперацыю, пастаўкі тэхнікі і харчавання, будаўніцтва.
Санкцыйны падыход і ўльтыматумы Захаду падштурхнулі да таго, каб абапірацца ў першую чаргу на свае сілы. Расіяне заўсёды могуць разлічваць на дапамогу ў розных галінах, запэўніў Аляксандр Лукашэнка.
"Губернатарскі" панядзелак, 18 мая, праходзіў пад знакам супрацоўніцтва са Свярдлоўскай вобласцю. У верасні 2025-га рэгіён узначаліў Дзяніс Паслер. І тады ён прыязджаў на выставу "ІНАПРАМ. Беларусь". Аналагічны форум "прапісаўся" і ў Екацерынбургу. Пачынаць на новым месцы з супрацоўніцтва з Беларуссю для кіраўнікоў расійскіх рэгіёнаў, здаецца, становіцца традыцыяй і добрым знакам.
У Свярдлоўскай вобласці вырабляецца дзясятая частка ўсёй расійскай сталі, пятая частка жалезнай руды і 90 % тытану. Кожная чацвёртая металічная труба ідзе з заводаў Урала. Рэгіён забяспечвае тэхнікай расійскую армію, тут вырабляюць высокахуткасныя лакаматывы, электратэхнічнае і гідраўлічнае абсталяванне. Беларускія кампетэнцыі і магчымасці сёння запатрабаваныя ў гэтай частцы Расіі.
Лукашэнка абазначыў некалькі ключавых перспектыўных напрамкаў для нарошчвання супрацоўніцтва. Сярод іх, напрыклад, машынабудаванне і сельская гаспадарка з магчымасцю павелічэння паставак тэхнікі, прадукцыі, а таксама пры неабходнасці - мінеральных угнаенняў. (Больш падрабязна гл. відэа)