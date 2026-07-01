Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка прапанаваў Інданезіі сумесныя вытворчасці і тэхналогіі: закрытых тэм няма

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з афіцыйным візітам у Інданезіі. Праграмай запланаваны перамовы з Прэзідэнтам Інданезіі Прабова Субіянта ў вузкім і пашыраным складах.

Асаблівы акцэнт будзе зроблены на перспектыўным развіцці адносін у гандлёва-эканамічнай і івестсферах.

Закрытых тэм у супрацоўніцтве з Інданезіяй няма, адзначыў Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з членамі ўрада Інданезіі. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў удзельнікам перамоў наведаць нашу краіну і асабіста азнаёміцца з магчымасцямі прадпрыемстваў. Асноўная задача - пазбегнуць лішняй бюракратыі і фарсіраваць узаемадзеянне (гл. відэа).

Разделы:

ПрэзідэнтПрэзідэнт
x

Чытайце таксама