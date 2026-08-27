27 жніўня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па асобных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця. Адно з прынцыповых датычылася працы прыватных інвестараў.

Абмяркоўвалі на прыкладзе Віцебскай вобласці. 10 сельгасарганізацый Дубровенскага раёна (у якасці сыравіннай зоны) выявіла жаданне ўзяць сабе група кампаній "Сервалюкс". На мерапрыемства быў запрошаны сам інвестар. Прэзідэнт вельмі адкрыта гаворыць аб умовах, пры якіх магчымы такі варыянт перадачы.

Па-першае, не за бясцэнак і пад гарантыі, што будзе забяспечана развіццё гэтых сельгаспрадпрыемстваў. Яшчэ адзін найважнейшы нюанс - грошы ад прыбытку павінны застацца ў краіне і далей працаваць на галіну.

Нарада па асобных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця

Наш Прэзідэнт, як вядома, не прымае паспешлівых рашэнняў. Калі нейкае пытанне выклікае сумненні, спачатку трэба параіцца, узважыць усе за і супраць публічна. Зноў на слыху Віцебшчына. Але тэзісы гэтай нарады актуальныя для любога з рэгіёнаў. І для інвестараў, якія збіраюцца працаваць з дзяржуласнасцю, і для кіраўнікоў-дзяржаўнікаў - прыклад як трымаць на ўзроўні тэхналагічную і кадравую дысцыпліну.

Сутнасць пытання. Для паўночнага рэгіёна пастаянна шукаюць рашэнні, каб, нарэшце, забяспечыць яго належнае развіццё: узняць прамысловасць, сельскую гаспадарку, заплаціць людзям за працу годныя грошы. У пачатку года прынялі новы антыкрызісны план для Віцебшчыны. Адно з рашэнняў: недастаткова эфектыўныя прадпрыемствы перадаюць у кіраванне прыватнікам (гл. відэа).