Лукашэнка правёў нараду па пытаннях развіцця Магілёўскай вобласці
7 ліпеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па асобных пытаннях развіцця Магілёўскай вобласці. Размова ішла аб жыццёвых тэмах для ўсходу краіны.
Абмяркоўвалі перспектыву двух аграхолдынгаў, узбуйненне Дрыбінскага раёна. Але атрымалася куды шырэй - не толькі пра паказчыкі, але і пра людзей, якія працуюць на гэтай зямлі.
Канцэптуальна прапановы ўрада і губернатара падтрыманы Аляксандрам Лукашэнкам. З важнай рэмаркай ад Прэзідэнта - мінімізаваць усе праблемы для мясцовых жыхароў.
Нарада па пытаннях развіцця Магілёўскай вобласці
Пасля вяртання з замежных камандзіровак Прэзідэнта заўсёды чакае і вялікі пакет дакументаў на стале, і разбор назапашаных унутраных пытанняў. 7 ліпеня - поўнае паглыбленне ў праблематыку Магілёўскай вобласці. У родных месцах Аляксандр Лукашэнка бывае часта, таму абмяркоўваецца максімальная канкрэтыка.
Гэтым разам размова аб перспектывах "Аграпрамысловага холдынгу" і "Купалаўскага" (гл. відэа).