Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расію: сустрэча з Пуціным і ўдзел у сесіі АДКБ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю. 11 лістапада кіраўнік краіны ў Маскве прыме ўдзел у сесіі Савета калектыўнай бяспекі Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.
Лідары краін абмяркуюць пытанні дзейнасці АДКБ, разгледзяць актуальныя праблемы міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі. У сваім выступленні Прэзідэнт Беларусі падрабязна спыніцца на пытаннях забеспячэння калектыўнай бяспекі на еўразійскай прасторы, прадставіць пазіцыю Мінска па ключавых напрамках развіцця арганізацыі.
10 лістапада ў Прэзідэнта таксама вельмі насычаны рабочы дзень. Адбыліся перамовы з расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Як падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, тавараабарот паміж Беларуссю і Расіяй прыкметна расце, але ў размове закранулі не толькі эканоміку (гл. відэа).