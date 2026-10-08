Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Туркменістан на саміт СНД

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Туркменістан, дзе прыме ўдзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД. Самалёт кіраўніка дзяржавы зрабіў пасадку ў аэрапорце Туркменбашы, перадае БЕЛТА.

Ад туркменскага боку Прэзідэнта Беларусі сустракаў намеснік старшыні Кабінета міністраў, міністр замежных спраў Туркменістана Рашыд Мерэдаў.

Ля трапа самалёта Прэзідэнта віталі не толькі афіцыйныя асобы, але і двое туркменскіх дзяцей - хлопчык і дзяўчынка - у нацыянальных касцюмах. Яны звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі на беларускай мове з фразай "Вiтаем паважаныя госці!". Кіраўніку дзяржавы паднеслі туркменскі хлеб - чурэк, загорнуты ў традыцыйны сачак з вярблюджай шэрсці.

Лідары краін абмяркуюць узаемадзеянне ў рамках Садружнасці Незалежных Дзяржаў, якой у гэтым годзе спаўняецца 35 гадоў. Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні на пасяджэнні выкажа пазіцыю беларускага боку па актуальных тэмах дзейнасці СНД, а таксама аб патэнцыяле і далейшых перспектывах гэтага міжнароднага аб'яднання.

На парадку дня пасяджэння ўвогуле больш за паўтара дзясятка пытанняў. Яны ў тым ліку датычацца сацыяльнага развіцця і якасці жыцця, транспартнай звязанасці СНД, сумеснай работы ў інфармацыйнай прасторы, супрацоўніцтва ў праваахоўнай сферы, захавання гістарычнай памяці.

Пасяджэнне Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД адбудзецца 9 кастрычніка на тэрыторыі нацыянальнай турыстычнай зоны Туркменістана "Аваза". Напярэдадні з удзелам лідараў краін і іншых высокіх гасцей саміту запланаваны шэраг мерапрыемстваў культурнага плана. Сярод іх гала-канцэрт майстроў культуры і мастацтваў, якія прадстаўляюць розныя краіны Садружнасці.

Беларусь прадставяць знакамітыя "Харошкі" і "Песняры".

Акрамя таго, да саміту арганізавана выстаўка дзяржаў - удзельніц СНД. На нацыянальных стэндах у асноўны дзень міждзяржаўнага форуму будуць прадстаўлены відэаролікі, прэзентацыі, візуальная і друкаваная інфармацыя аб прадукцыі, што вырабляецца ў краінах Садружнасці, дасягненнях асобных галін эканомікі, помніках духоўнай і матэрыяльнай культуры.

Напярэдадні саміту ў Туркменістане адбылося чарговае пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў СНД. Кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў адобрылі шэраг праектаў дакументаў, якія будуць накіраваны на разгляд вышэйшых органаў Садружнасці - Савета кіраўнікоў дзяржаў і Савета кіраўнікоў урадаў СНД. Сярод іх праект заявы кіраўнікоў дзяржаў у сувязі з 35-годдзем утварэння Садружнасці, праекты рашэнняў аб супрацоўніцтве ў галіне турызму, аб'яўленні ў Садружнасці 2029 года Годам транспартнай звязанасці СНД, мерах па фарміраванні станоўчага вобразу СНД і яго дзяржаў - удзельніц у інфармацыйнай прасторы, унясенні паправак у Пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе са злачынствамі ў сферы інфармацыйных тэхналогій.

Фото: Lenta.ru