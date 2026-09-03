Лукашэнка прыняў з дакладам старшыню Мінгарвыканкама Уладзіміра Кухарава, перадае БЕЛТА.

Асноўныя тэмы даклада - эканамічнае развіццё сталіцы з акцэнтам на прамысловы сектар, удасканаленне транспартнай і дарожнай інфраструктуры, будаўніцтва і добраўпарадкаванне горада, а таксама кадравыя пытанні.

Але перш за ўсё кіраўнік дзяржавы павіншаваў Уладзіміра Кухарава з чарговай, ужо шостай гадавінай з дня яго прызначэння кіраўніком Мінска. "Уладзімір Яўгенавіч, сёння гадавіна, віншую цябе. Кажуць, ты роўна 6 гадоў працуеш кіраўніком у горадзе-героі Мінску. Можна нейкія падвесці вынікі. Але галоўнае не вынікі, а галоўнае - перспектывы", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.