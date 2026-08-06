Лукашэнка прызначыў новых кіраўнікоў УСК па Мінскай, Магілёўскай і Гродзенскай абласцях
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў кадравыя прызначэнні ў кіраўніцтве ўпраўленняў Следчага камітэта па Мінскай, Магілёўскай і Гродзенскай абласцях. Адпаведныя ўказы кіраўнік дзяржавы падпісаў 6 жніўня, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Начальнікам УСК па Мінскай вобласці прызначаны генерал-маёр юстыцыі Уладзімір Шышко. На занятую ім раней пасаду начальніка УСК па Магілёўскай вобласці прызначаны палкоўнік юстыцыі Аляксандр Пратасавіцкі.
Палкоўнік юстыцыі Аляксандр Агафонаў зойме вакантную пасаду начальніка УСК па Гродзенскай вобласці.